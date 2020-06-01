شؤون فلسطينية

قلقيلية: اصابة جديدة بـ (كورونا) والمُحافظ يُوعز بتتبع الخارطة الوبائية

قلقيلية: اصابة جديدة بـ (كورونا) والمُحافظ يُوعز بتتبع الخارطة الوبائية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، صباح اليوم الاثنين، عن  تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بلدة حجة في قلقيلية.

وأضاف راوجبة في بيان صحفي نشره عبر موقع المحافظة الرسمي على (فيسبوك): " الإصابة لأحد المخالطين من بلدة حجة، الذي تم اكتشاف إصابته بفيروس (كورونا) مؤخراً، وبهذا يكون إجمالي الإصابات بالفيروس بمحافظة قلقيلية 14 إصابة، موزعة كما يلي (حجة ثلاث إصابات)، (عزون عتمة 10 إصابات)، (سنيريا إصابة واحدة)".

وأفاد محافظ قلقيلية، أن وزارة الصحة، قامت أمس الأحد، بسحب 22 عينة، 21 منها سليمة، وواحدة مصابة.

وأكمل: أوعزنا للطواقم الطبية والأمنية، بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة للمصاب والمخالطين، وستكون هناك إجراءات مناسبة لنتائج هذا التتبع، وحجم الاختلاط، وذلك بالتواصل مع رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية.

بدوره، أهاب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والتباعد، وإتاحة المجال أمام الطواقم العاملة لاستكمال مهمتها.

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