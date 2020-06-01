مقتل شاب برصاص مجهولين في مخيم جنين وسط دعوات لضبط النفس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، صباح اليوم الاثنين الموافق 1 حزيران/ يونيو 2020، عن مقتل مواطن بإطلاق نار عليه من قبل مجهولين داخل مخيم جنين.



وأفاد ارزيقات عبر موقع الشرطة الرسمي، بأن الشرطة والنيابة العامة، بدأت في البحث والتحري والتحقيق في الجريمة.



فيما أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، عن وفاة المواطن فارس محمود حسين عمار (42 عاماً).



وقال محافظ جنين، أكرم الرجوب، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية: إن مجهولين، أطلقوا النار على الشاب عمار، ولاذوا بالفرار، مؤكداً أن المؤسسة الأمنية ستلاحقهم، وستقدمهم للعدالة.



ودعا إلى ضبط النفس، حفاظاً على السلم الأهلي، ومؤكداً أن القانون، سيأخذ مجراه، ولن يسمح بانتشار الفوضى.