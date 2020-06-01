الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغداً وانخفاضها الأربعاء

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام، معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً، خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وأضافت: أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



أما الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.