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خطأ لغوي حول "ارتداء الكمامة" يطيح بمسؤول مصري

خطأ لغوي حول "ارتداء الكمامة" يطيح بمسؤول مصري
تعبيرية
قرر محافظ الفيوم في مصر، أحمد الأنصاري، إعفاء رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلي، التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن تحرير الخطابات للجهات ذات الصلة، وإحالتهم للتحقيق في مسؤوليتهم عن أخطاء كتابية حوّلت معنى أحد الخطابات الرسمية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد إلى شيء مغاير.

وبحسب صحيفة "مصراوي" المحلية، فإنه جرى استبدال جملة "ارتداء الكمامة" بـ"ارتداء القمامة" في عدة مواضع من الخطاب، الذي وجه للموظفين بالوحدة المحلية، للتشديد على إجراءات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم محمد التوني أن "الموظف المسؤول عن تحرير الخطاب لم يراع الدقة ولم يلتزم بمهام عمله، بينما لم ينتبه سكرتير الوحدة المحلية للأخطاء أثناء التوقيع على الخطاب، فيما غاب الدور الإشرافي لرئيس الوحدة المحلية في المتابعة، ما يعد إخلالاً جسيمًا بمهام ومتطلبات العمل".

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