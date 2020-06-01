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السودان يمدد حظر التجوال لمدة أسبوعين

السودان يمدد حظر التجوال لمدة أسبوعين
رام الله - دنيا الوطن
مددت الحكومة السودانية يوم الأحد، حظر التجوال لمدة أسبوعين آخرين اعتبارا من يوم الاثنين 1 يونيو استمرارا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعد هذا التمديد الثالث من نوعه منذ أن أعلنت السلطات في البلادة خطة لمكافحة جائحة "كوفيد 19".

إلى ذلك، جددت سلطة الطيران المدني السوداني صباح الأحد، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 14 يونيو، وذلك تماشيا مع الإجراءات الإحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد بحسب (روسيا اليوم).

واستثنت السلطة من قرار الإغلاق عددا من الرحلات، وهي رحلات البضائع المجدولة والإضافية والمساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، وإجلاء الرعايا الأجانب.

يشار إلى أن القرار صدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد، التابعة لمجلس الأمن والدفاع.

وفي السياق ذاته، أصدر اللواء الركن ربيع عبد الله آدم، والي ولاية غرب دارفور، قرارا بتمديد إجازة العاملين بالولاية اعتبارا من يوم الأحد وحتى الثاني عشر من يونيو المقبل، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

كما أصدر الوالي قرارا آخر يقضي بمنع تجمعات الأفراح وأي أنشطة أخرى تستدعي طبيعتها إحداث تجمهر في موقع جغرافي واحد بكافة مناطق ومحليات الولاية حتى إشعار آخر، ووجه الأجهزة الأمنية وكافة الجهات الأخرى المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار.

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