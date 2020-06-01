المغرب يُسجل أدنى عدد إصابات بفيروس (كورونا) منذ أسابيع

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رام الله - دنيا الوطن

سجل المغرب، مساء الأحد، 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وهي أدنى إصابة بالفيروس في البلاد منذ أسابيع، مقابل 66 إصابة يوم السبت.



وقالت وزارة الصحة في نشرتها اليومية، إن عدد الحالات المنخفض، جاء "بالرغم من الارتفاع المطرد لوتيرة التحاليل الطبية التي أجريت للكشف عن المرض" بحسب (رويترز).



وأضافت، أنها سجلت حالة وفاة واحدة بمدينة مراكش، مقابل وفاتين يوم السبت، ليصبح عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب الجائحة 205 حالات.



وأشارت إلى شفاء 58 حالة من (كوفيد- 19) ليصبح عدد المتعافين 5459، أما بالنسبة لمجموع الحالات النشطة، فقد بلغت 2143 أي بنسبة 5.9 لكل 100 ألف نسمة.