روسيا تصادق على أول دواء مضاد لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت السلطات الصحية الروسية، على أول دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد، كما أصدرت تصريحا رسميا يسمح باستخدام عقار “أفيفافير” لعلاج المصابين بالفيروس.



وذكر موقع السجل الحكومي للأدوية اليوم الأحد، أن الاختبارات السريرية لعقار “أفيفافير” أظهرت أمان استخدامه دون وجود أي أعراض جانبية جديدة، مشيرا إلى أن نسبة فعالية العقار بلغت 80 بالمئة مقارنة مع الأدوية الأخرى بحسب (روسيا اليوم).



وسجلت السلطات الروسية أكثر من 396000 إصابة بفيروس كورونا، و4555 وفاة، نحو نصفهم في العاصمة موسكو التي تعتبر بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.