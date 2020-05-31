شؤون فلسطينية

المقدسيون يشيعون جثمان الشهيد إياد الحلاق

المقدسيون يشيعون جثمان الشهيد إياد الحلاق
الشهيد إياد الحلاق
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير مقدسية غفيرة، مساء اليوم الأحد، جثمان الشهيد إياد الحلاق (32 عاماً) إلى مثواه الأخير في مقبرة المجاهدين قرب باب الساهرة، حيث انطلق موكب التشييع من منزل الشهيد، بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، إلى ساحة الغزالي قرب باب الأسباط.

وقد تمت الصلاة عليه، بعد تغسيله في مستشفى المقاصد، وسط إجراءات مشددة من قوات الاحتلال، بحسب الوكالة الرسمية (وفا).

واستشهد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس السبت، قرب باب الأسباط، أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية، كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

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