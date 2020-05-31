حالة وفاة و59 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة، و59 إصابة جديدة، بفيروس كورونا.

وبحسب الوزارة، فإن عدد الوفيات ارتفع إلى 285 بعد أن سجل استقرارًا نسبيًا خلال اليومين الماضيين بعدم تسجيل أي وفيات جديدة بحسب (روسيا اليوم).

فيما ارتفع عدد المصابين إلى 17071، من بينهم 33 بحالة خطيرة، و30 على أجهزة التنفس الاصطناعي، و44 بحالة متوسطة.

وتماثل للشفاء 14792، في حين أن الحالات النشطة بلغت 1994.