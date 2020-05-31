دولي

حالة وفاة و59 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

حالة وفاة و59 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة، و59 إصابة جديدة، بفيروس كورونا.

وبحسب الوزارة، فإن عدد الوفيات ارتفع إلى 285 بعد أن سجل استقرارًا نسبيًا خلال اليومين الماضيين بعدم تسجيل أي وفيات جديدة بحسب (روسيا اليوم).

فيما ارتفع عدد المصابين إلى 17071، من بينهم 33 بحالة خطيرة، و30 على أجهزة التنفس الاصطناعي، و44 بحالة متوسطة.

وتماثل للشفاء 14792، في حين أن الحالات النشطة بلغت 1994.

أخبار ذات صلة

روسيا تصادق على أول دواء مضاد لفيروس (كورونا)

روسيا تصادق على أول دواء مضاد لفيروس (كورونا)

شاهد: طاقم مركبة الفضاء الأمريكية يدخل إلى المحطة الفضائية الدولية

شاهد: طاقم مركبة الفضاء الأمريكية يدخل إلى المحطة الفضائية الدولية

الجيش الإسرائيلي يُجري غداً تدريبات عسكرية بغلاف غزة

الجيش الإسرائيلي يُجري غداً تدريبات عسكرية بغلاف غزة

(كورونا) في إسبانيا.. أقل من 100 إصابة خلال يوم وارتفاع حاد بالوفيات الجديدة

(كورونا) في إسبانيا.. أقل من 100 إصابة خلال يوم وارتفاع حاد بالوفيات الجديدة

&#34;منظمة العفو الدولية&#34; تهاجم الشرطة الأمريكية لاستخدامها &#34;العنف المفرط&#34; ضد المتظاهرين

"منظمة العفو الدولية" تهاجم الشرطة الأمريكية لاستخدامها "العنف المفرط" ضد المتظاهرين

لإقامة وزارات جديدة.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على تقليص أفقي بميزانيات الوزارات

لإقامة وزارات جديدة.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على تقليص أفقي بميزانيات الوزارات

روسيا: إصابات فيروس (كورونا) تتجاوز 400 ألف

روسيا: إصابات فيروس (كورونا) تتجاوز 400 ألف

دولة إفريقية تُسجل أول وفاة بفيروس (كورونا) المستجد

دولة إفريقية تُسجل أول وفاة بفيروس (كورونا) المستجد

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون بيتا متنقلا على أراضي التواني جنوب الخليل

مستوطنون ينصبون بيتا متنقلا على أراضي التواني جنوب الخليل

وزير الحكم المحلي: الهيئات المحلية شريك للقيادة في مواجهة مخططات الاحتلال

وزير الحكم المحلي: الهيئات المحلية شريك للقيادة في مواجهة مخططات الاحتلال

الاحتلال يُعلن تسليم جثمان الشهيد إياد الحلاق الليلة

الاحتلال يُعلن تسليم جثمان الشهيد إياد الحلاق الليلة

الاحتلال يصيب طفلا ويعتقله في كفر مالك شرق رام الله

الاحتلال يصيب طفلا ويعتقله في كفر مالك شرق رام الله

إصابتان في انفجار أسطوانة أوكسجين داخل ورشة حدادة بمدينة غزة

إصابتان في انفجار أسطوانة أوكسجين داخل ورشة حدادة بمدينة غزة

الاحتلال يستدعي والد الشهيد الحلاق فور تشريح جثمانه

الاحتلال يستدعي والد الشهيد الحلاق فور تشريح جثمانه

القدس: الاحتلال يقمع تظاهرة منددة بقتل الشاب إياد الحلاق

القدس: الاحتلال يقمع تظاهرة منددة بقتل الشاب إياد الحلاق

مخابرات الاحتلال تستدعي عضو المكتب السياسي لجبهة النضال فضل طهبوب

مخابرات الاحتلال تستدعي عضو المكتب السياسي لجبهة النضال فضل طهبوب

منوعات

محمد وزيري يتحدى هيفاء وهبي بما طالب به

محمد وزيري يتحدى هيفاء وهبي بما طالب به

الفن العربي يخسر نجماً ثانياً بعد حسن حسني

الفن العربي يخسر نجماً ثانياً بعد حسن حسني

للمرة الثانية.. انفصال تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي

للمرة الثانية.. انفصال تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي

شيرين عبد الوهاب تثير التساؤلات بوزنها الزائد فى أحدث إطلالة

شيرين عبد الوهاب تثير التساؤلات بوزنها الزائد فى أحدث إطلالة

عبير صبري تتسبب في مقاضاة إيناس الدغيدي

عبير صبري تتسبب في مقاضاة إيناس الدغيدي

أحدث ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة في منتجعهم الخاص

أحدث ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة في منتجعهم الخاص

وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

تشييع جنازة حسن حسني بـ &#34;الكمامات&#34; وسط غياب لافت للفنانين

تشييع جنازة حسن حسني بـ "الكمامات" وسط غياب لافت للفنانين

مطرب سوداني يثير الجدل بتغغير &#34;لون بشرته&#34;

مطرب سوداني يثير الجدل بتغغير "لون بشرته"

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني

عربي

مصدر: استدعاء السفير الإيراني في كييف على خلفية الطائرة الأوكرانية المنكوبة

مصدر: استدعاء السفير الإيراني في كييف على خلفية الطائرة الأوكرانية المنكوبة

الجزائر.. سبع وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر.. سبع وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

السعودية تُسجل أكبر عدد وفيات يومي منذ بدء تفشي (كورونا)

السعودية تُسجل أكبر عدد وفيات يومي منذ بدء تفشي (كورونا)