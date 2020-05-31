شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: تسجيل أربع حالات شفاء جديدة من فيروس (كورونا) بالخليل

وزيرة الصحة: تسجيل أربع حالات شفاء جديدة من فيروس (كورونا) بالخليل
صورة- طواقم طبية تتعامل مع مرضى (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، بتسجيل أربع حالات شفاء جديدة من فيروس (كورونا) لمصابين من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، اليوم الأحد، ومغادرتهم مركز الحجر الصحي إلى منازلهم.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، أن عدد حالات الشفاء في فلسطين، يرتفع بذلك إلى 527 حالة وفق ما نقلته، وكالة الأنباء الرسمية (وفا).



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