وزيرة الصحة: تسجيل أربع حالات شفاء جديدة من فيروس (كورونا) بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، بتسجيل أربع حالات شفاء جديدة من فيروس (كورونا) لمصابين من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، اليوم الأحد، ومغادرتهم مركز الحجر الصحي إلى منازلهم.
أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، بتسجيل أربع حالات شفاء جديدة من فيروس (كورونا) لمصابين من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، اليوم الأحد، ومغادرتهم مركز الحجر الصحي إلى منازلهم.
وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، أن عدد حالات الشفاء في فلسطين، يرتفع بذلك إلى 527 حالة وفق ما نقلته، وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
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