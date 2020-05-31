وزيرة الصحة: تسجيل أربع حالات شفاء جديدة من فيروس (كورونا) بالخليل

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، أن عدد حالات الشفاء في فلسطين، يرتفع بذلك إلى 527 حالة وفق ما نقلته، وكالة الأنباء الرسمية (وفا).









رام الله - دنيا الوطنأفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، بتسجيل أربع حالات شفاء جديدة من فيروس (كورونا) لمصابين من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، اليوم الأحد، ومغادرتهم مركز الحجر الصحي إلى منازلهم.