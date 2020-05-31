الجزائر.. سبع وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، يوم الأحد، عن تسجيل 7 وفيات و127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.







وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 9394 حالة بحسب (روسيا اليوم).

رام الله - دنيا الوطنوأضاف جمال فورار أن عدد الوفيات بلغت 653، مشيرا إلى أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 5748.