قفزة جديدة.. الصحة المصرية: تسجيل 46 وفاة و1536 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 1536 إصابة جديدة، و46 حالة وفاة بفيروس (كورونا).







وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، مساء اليوم الأحد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، ارتفع ليصبح 6810 حالات بحسب (روسيا اليوم).

رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل، كما سجلت 959 حالة وفاة.