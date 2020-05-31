ملادينوف عن قتل الاحتلال للشهيد إياد الحلاق.. مأساة كان يمكن ويجب تجنبها

رام الله - دنيا الوطن

علق منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف على جريمة قتل الاحتلال للشهيد إياد الحلاق، قائلاً: إن هذه مأساة كان يمكن ويجب تجنبها.





وقال ملادينوف: إنه على السلطات الإسرائيلية أن تحقق بسرعة، وتتأكد من عدم السماح بحدوث مثل هذه الحوادث.





وتقدم بالتعازي من عائلة الشهيد إياد الحلاق قائلاً: "تعازيّ القلبية لأسرة إياد، فلسطيني أعزل، قتل بالرصاص أمس في القدس".





وكان الشهيد إياد الحلاق، ارتقى صباح أمس، بعد إعدامه بدم بارد من قبل جنود الاحتلال في باب الأسباط، أثناء ذهابه لمؤسسة (ألوين) للتعليم الخاص بالقرب من باب الملك فيصل، خارج المسجد الأقصى.

