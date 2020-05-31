الجيش الإسرائيلي يُجري غداً تدريبات عسكرية بغلاف غزة

صورة- الجيش الاسرائيلي بغلاف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، سيجري صباح غد الاثنين، تدريبات عسكرية، في محيط المدن الجنوبية، أسدود، وعسقلان، ومستوطنات سديروت، ونيتيفوت.



وقالت القناة، مساء اليوم الأحد: إن التدريبات ستستمر عدة ساعات، وسيشعر السكان خلالها بحركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.



وأشارت القناة إلى أن هدف هذه التدريبات، هو رفع كفاءة الجنود القتالية، مشيرةً إلى أن هذه التدريبات مخطط لها مسبقاً، وأنها جزء من خطة التدريبات العامة لسنة 2020.