النقل والمواصلات: مديريات الترخيص ستفتح أبوابها بأربع محافظات حتى السادسة مساء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأحد، أنه تم تمديد العمل في مديريات النقل والمواصلات أمام المواطنين حتى السادسة مساءً، طوال أيام الاسبوع، لتجديد رخص القيادة الشخصية، ورخص المركبات فقط.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن العمل بهذا القرار، يبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 1/6/2020 حتى مساء يوم الثلاثاء 30/6/2020.

وأوضحت، أن العمل، سيكون في مديريات رام الله والبيرة، والخليل، ونابلس، وبيت لحم.



