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(كورونا) في إسبانيا.. أقل من 100 إصابة خلال يوم وارتفاع حاد بالوفيات الجديدة

(كورونا) في إسبانيا.. أقل من 100 إصابة خلال يوم وارتفاع حاد بالوفيات الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السلطات الصحية الإسبانية أقل من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا بأكثر من 2.5 الضعف مقارنة مع حصيلة اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأحد عن تشخيص 96 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" اختباريا خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 271 إصابة يوم أمس) بحسب (روسيا اليوم).

واقتربت حصيلة الإصابات اليومية في إسبانيا لآخر مرة من مستوى الـ100 في السادس من مارس، عندما تم تسجيل 106 إصابات.

وفعليا، شهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إسبانيا (والذي أصبح الآن 239429) منذ يوم أمس ارتفاعا بـ201 حالة، وتعود 105 من هذه الإصابات إلى أيام سابقة، وتم إحصاؤها ضمن إطار جهود تدقيق البيانات الرسمية.

في الوقت نفسه، شهدت حصيلة ضحايا كورونا في إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ39 وفاة جديدة، ما يمثل ارتفاعا حادا مقارنة مع أربع وفيات فقط أعلن عنها أمس.

وبشكل عام، توفى 27127 شخصا في إسبانيا جراء إصابتهم بالفيروس التاجي حتى الآن، حسب البيانات الرسمية.

ورجحت صحيفة El País الإسبانية واسعة الانتشار أن التقلبات الحادة في الإحصاءات اليومية لكورونا في البلاد تعود إلى مشاكل بيروقراطية في أيام العطلة.

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