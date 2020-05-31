شؤون فلسطينية

الاحتلال يُعلن تسليم جثمان الشهيد إياد الحلاق الليلة

الاحتلال يُعلن تسليم جثمان الشهيد إياد الحلاق الليلة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المحاميان محمد محمود وجاد القضماني، بأن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، ستسلم جثمان الشهيد إياد الحلاق الليلة.

وأضاف المحاميان، المكلفان من العائلة بمتابعة تسليم جثمان نجلها الشهيد، أن المخابرات حددت مسار التسليم والجنازة دون تحديد أعداد المشاركين، حيث سيكون التسليم عند مقر قيادة شرطة الاحتلال في حي الشيخ جراح، ومن ثم سينقل الجثمان إلى مستشفى المقاصد، ومنه إلى باب الأسباط للصلاة عليه، قبل مواراته الثرى بمقبرة المجاهدين في شارع صلاح الدين بحسب (وفا).

واستشهد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص أحد عناصر شرطة الاحتلال، صباح أمس السبت، قرب باب الأسباط، أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية، كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

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