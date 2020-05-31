الاحتلال يصيب طفلا ويعتقله في كفر مالك شرق رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طفلا بعد إصابته بعيار مطاطي في القدم بقرية كفر مالك شرق رام الله.



وذكرت مصادر محلية، أن الطفل راسم سليمان غرة اعتقل بعد اصابته قرب الطريق الالتفافي المحاذي للقرية.