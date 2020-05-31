الخارجية: تسجيل وفاة جديدة بـ(كورونا) بصفوف جالياتنا في الإمارات

وكانت وزارة الخارجية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بتسجيل 3 وفيات جديدة، واحدة في السعودية، وأخرى في البرازيل، وثالثة في قطر، وتسجيل إصابتين جديدتين في موريتانيا، والولايات المتحدة الأميركية، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 936، بعد تعافي حالتين في أميركا.



وأوضح الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 787، فيما سُجلت حالتا شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 306.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل حالة وفاة جديدة، اليوم الأحد، في صفوف جاليتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمواطن نبيل خالد فاخرة، بسبب فيروس (كورونا) وبوفاته، يرتفع عدد الوفيات في صفوف جاليتنا في دول العالم إلى 110 حالات وفاة و1752 إصابة، وفق ما أوردته "الوكالة الرسمية الفلسطينية للأنباء"