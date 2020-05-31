الاحتلال يستدعي والد الشهيد الحلاق فور تشريح جثمانه

رام الله - دنيا الوطناستدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي عصر يوم الأحد والد الشهيد إياد الحلاق، بعد الانتهاء من تشريح جثمانه.

وأفاد المحاميان محمد محمود وجاد القضماني باستدعاء الاحتلال خيري الحلاق والد الشهيد إلى مركز شرطة المسكوبية غربي القدس المحتلة، بعد الانتهاء من تشريح جثمانه.

وقال المحامي جاد القضماني، "إن المخابرات الإسرائيلية طلبت حضور والد الشهيد لإبلاغه بالانتهاء من تشريح جثمان الشهيد إياد الحلاق في معهد أبو كبير بحضور طبيب فلسطيني".

وأضاف أن مخابرات الاحتلال ما زالت تنتظر والد الشهيد لإعطائه تصريح لاستلام جثمان نجله، والبحث في إجراءات موعد الدفن.

وكان الشهيد اياد الحلاق ارتقى صباح أمس بعد إعدامه بدم بارد من قبل جنود الاحتلال في باب الأسباط، أثناء ذهابه لمؤسسة " ألوين" للتعليم الخاص بالقرب من باب الملك فيصل خارج المسجد الأقصى.