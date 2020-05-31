الداخلية: ضبط ستة فروش حشيش وألف حبة مخدرة بغزة ورفح

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد: إن إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، ضبطت ستة فروش حشيش وألف حبة مخدرة، اليوم الأحد، خلال مهمتين منفصلتين بمحافظتي غزة ورفح.



ووفق موقع الداخلية الالكتروني، فقد ضبطت مكافحة المخدرات بمحافظة غزة - قسم الشجاعية والزيتون، أحد المطلوبين للعدالة وبحوزته ستة فروش من الحشيش، خلال كمين محكم بمحافظة رفح.



كما ضبطت شرطة المكافحة - قسم الرمال ألف حبة مُخدرة من نوع "ترامادول" بحوزة اثنين من المروجين خلال مهمة بمحافظة غزة.



ولفتت شرطة المكافحة إلى أنه تم إحالة الموقوفين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.