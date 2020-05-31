شؤون فلسطينية

الداخلية: ضبط ستة فروش حشيش وألف حبة مخدرة بغزة ورفح

الداخلية: ضبط ستة فروش حشيش وألف حبة مخدرة بغزة ورفح
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد: إن إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، ضبطت ستة فروش حشيش وألف حبة مخدرة، اليوم الأحد، خلال مهمتين منفصلتين بمحافظتي غزة ورفح.

ووفق موقع الداخلية الالكتروني، فقد ضبطت مكافحة المخدرات بمحافظة غزة - قسم الشجاعية والزيتون، أحد المطلوبين للعدالة وبحوزته ستة فروش من الحشيش، خلال كمين محكم بمحافظة رفح.

كما ضبطت شرطة المكافحة - قسم الرمال ألف حبة مُخدرة من نوع "ترامادول" بحوزة اثنين من المروجين خلال مهمة بمحافظة غزة.

ولفتت شرطة المكافحة إلى أنه تم إحالة الموقوفين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُعلن تسليم جثمان الشهيد إياد الحلاق الليلة

الاحتلال يُعلن تسليم جثمان الشهيد إياد الحلاق الليلة

الاحتلال يصيب طفلا ويعتقله في كفر مالك شرق رام الله

الاحتلال يصيب طفلا ويعتقله في كفر مالك شرق رام الله

إصابتان في انفجار أسطوانة أوكسجين داخل ورشة حدادة بمدينة غزة

إصابتان في انفجار أسطوانة أوكسجين داخل ورشة حدادة بمدينة غزة

الخارجية: تسجيل وفاة جديدة بـ(كورونا) بصفوف جالياتنا في الإمارات

الخارجية: تسجيل وفاة جديدة بـ(كورونا) بصفوف جالياتنا في الإمارات

الاحتلال يستدعي والد الشهيد الحلاق فور تشريح جثمانه

الاحتلال يستدعي والد الشهيد الحلاق فور تشريح جثمانه

القدس: الاحتلال يقمع تظاهرة منددة بقتل الشاب إياد الحلاق

القدس: الاحتلال يقمع تظاهرة منددة بقتل الشاب إياد الحلاق

مخابرات الاحتلال تستدعي عضو المكتب السياسي لجبهة النضال &#34;فضل طهبوب&#34;

مخابرات الاحتلال تستدعي عضو المكتب السياسي لجبهة النضال "فضل طهبوب"

الاحتلال يمدد اعتقال الطالبين محمد حسن وعبد الرحمن علوي

الاحتلال يمدد اعتقال الطالبين محمد حسن وعبد الرحمن علوي

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب طفلا ويعتقله في كفر مالك شرق رام الله

الاحتلال يصيب طفلا ويعتقله في كفر مالك شرق رام الله

إصابتان في انفجار أسطوانة أوكسجين داخل ورشة حدادة بمدينة غزة

إصابتان في انفجار أسطوانة أوكسجين داخل ورشة حدادة بمدينة غزة

الاحتلال يستدعي والد الشهيد الحلاق فور تشريح جثمانه

الاحتلال يستدعي والد الشهيد الحلاق فور تشريح جثمانه

القدس: الاحتلال يقمع تظاهرة منددة بقتل الشاب إياد الحلاق

القدس: الاحتلال يقمع تظاهرة منددة بقتل الشاب إياد الحلاق

مخابرات الاحتلال تستدعي عضو المكتب السياسي لجبهة النضال &#34;فضل طهبوب&#34;

مخابرات الاحتلال تستدعي عضو المكتب السياسي لجبهة النضال "فضل طهبوب"

الاحتلال يمدد اعتقال الطالبين محمد حسن وعبد الرحمن علوي

الاحتلال يمدد اعتقال الطالبين محمد حسن وعبد الرحمن علوي

أريحا: الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الزبيدات

أريحا: الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الزبيدات

الخارجية: ارتفاع أعداد مصابي (كورونا) من فلسطينيي الخارج

الخارجية: ارتفاع أعداد مصابي (كورونا) من فلسطينيي الخارج

منوعات

محمد وزيري يتحدى هيفاء وهبي بما طالب به

محمد وزيري يتحدى هيفاء وهبي بما طالب به

الفن العربي يخسر نجماً ثانياً بعد حسن حسني

الفن العربي يخسر نجماً ثانياً بعد حسن حسني

للمرة الثانية.. انفصال تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي

للمرة الثانية.. انفصال تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي

شيرين عبد الوهاب تثير التساؤلات بوزنها الزائد فى أحدث إطلالة

شيرين عبد الوهاب تثير التساؤلات بوزنها الزائد فى أحدث إطلالة

عبير صبري تتسبب في مقاضاة إيناس الدغيدي

عبير صبري تتسبب في مقاضاة إيناس الدغيدي

أحدث ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة في منتجعهم الخاص

أحدث ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة في منتجعهم الخاص

وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

تشييع جنازة حسن حسني بـ &#34;الكمامات&#34; وسط غياب لافت للفنانين

تشييع جنازة حسن حسني بـ "الكمامات" وسط غياب لافت للفنانين

مطرب سوداني يثير الجدل بتغغير &#34;لون بشرته&#34;

مطرب سوداني يثير الجدل بتغغير "لون بشرته"

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني

عربي

خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

السعودية تُسجل أكبر عدد وفيات يومي منذ بدء تفشي (كورونا)

السعودية تُسجل أكبر عدد وفيات يومي منذ بدء تفشي (كورونا)

مقتل ستة أشخاص بانفجار قرب العاصمة الصومالية

مقتل ستة أشخاص بانفجار قرب العاصمة الصومالية

الجيش المصري يُعلن عن مقتل 19 إرهابياً في سيناء

الجيش المصري يُعلن عن مقتل 19 إرهابياً في سيناء