مخابرات الاحتلال تستدعي عضو المكتب السياسي لجبهة النضال "فضل طهبوب"

فضل طهبوب

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رام الله - دنيا الوطن

دانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، يوم الأحد، قيام مخابرات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، بتسليم عضو المكتب السياسي للجبهة فضل طهبوب، استدعاء لمراجعتها، أثناء مداهمتها لاعتصام نظم الأحد، لإحياء ذكرى الشهيد القائد فيصل الحسيني.



وكانت فعاليات القدس قد نظمت الاعتصام، بمشاركة عضوي المكتب السياسي للجبهة فضل طهبوب وعوني أبو غوش،وسكرتير الجبهة بالقدس أيمن السعو، وسلفيت أبو لين.



وقال أبو غوش، إن "الاحتلال يحاول منع أية فعاليات فلسطينية بالقدس، ولكننا سنبقى في مواجهة مفتوحة ولن نرضخ لذلك".



وأشار إلى أن هذه الاستدعاءات هدفها كسر الإرادة ومنع الأنشطة، وعلى الاحتلال أن يدرك أن القدس عاصمة دولة فلسطين.