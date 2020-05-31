الاحتلال يمدد اعتقال الطالبين محمد حسن وعبد الرحمن علوي

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رام الله - دنيا الوطن

مددت محكمة الاحتلال اعتقال الطالبين في جامعة بيرزيت، الأسيرين محمد حسن وعبد الرحمن علوي، لمدة ثمانية أيام أخرى في مركز تحقيق المسكوبية.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين علوي وحسن في 21 نيسان/ أبريل الماضي، ضمن حملة اعتقالات طالت العديد من الطلاب.



وادعت سلطات الاحتلال إصابته الأسير حسن بفيروس (كورونا) منذ بداية اعتقاله، قبل أن يتبين أن ذلك أحد أساليب الشاباك للتأثر على نفسيته ومحاولة الضغط عليه ورفاقه، وفق موقع (حرية نيوز).



والطالب حسن هو سكرتير اللجنة المالية السابق بمجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، وشقيق الأسيرة المحررة شذى حسن ووالده القيادي بحركة حماس ماجد حسن.