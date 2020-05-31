خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

سُجِّل اليوم الأحد، في المملكة الأردنية الهاشمية، خمس حالات جديدة مُصابة بفيروس (كورونا) المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 739 إصابة.



ووفق وكالة (عمون) فقد توزعت الحالات الى (3) حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، و(2) غير أردنيَّين تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (739) حالة.



كما سجلت أيضاً (15) حالة شفاء لهذا اليوم: (2) في مستشفى الأمير حمزة، و(5) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و(8) في مستشفى الملكة علياء.



كما تمّ إجراء (4349) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (187990) فحصاً.