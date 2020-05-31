حماس: الاحتلال أجرى تحقيقات وهمية حول إعدام الشهيد "الحلاق"

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم: إن تصريحات قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إجراء تحقيق حول تعمد إعدام الشهيد إياد الحلاق، هي محاولة للتغطية على هذه الجريمة البشعة.



وأضاف قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن كل التحقيقات التي قام بها الاحتلال مع القتلة من جنوده ومستوطنيه، انتهت ببراءة المجرمين، وهي تحقيقات وهمية تهدف للتهرب من الملاحقة القانونية الدولية.



وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيعاقب القتلة باستمرار ثورته ومواصلة نضاله، حتى طرد المحتل من كل الأرض الفلسطينية.