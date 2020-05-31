أريحا: الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الزبيدات

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرار زراعي في قرية الزبيدات شمال أريحا بالأغوار الفلسطينية.



وأفاد المواطن محمد علي محمد زبيدات، بأن قوات الاحتلال استولت على جراره الزراعي قرب مدخل القرية، وغرمته 3500 شيكل.