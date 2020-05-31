شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم وإخلاء منشآت صناعية في منطقة (واد الجوز) بالقدس

الاحتلال يخطر بهدم وإخلاء منشآت صناعية في منطقة (واد الجوز) بالقدس
من منطقة واد الجوز
رام الله - دنيا الوطن
 أخطرت بلدية الاحتلال في القدس اليوم الأحد المواطنين بهدم وإخلاء منشآت صناعية في منطقة واد الجوز بالقدس المحتلة.

 وأشارت الاخطارات التي وزعتها بلدية الاحتلال الى أنها ستبدأ بتنفيذ عملية الهدم والاخلاء بحلول نهاية العام الجاري بحجة عدم الترخيص.

ويسعى الاحتلال لمصادرة الأراضي المقام عليها تلك المنشآت لأغراض استيطانية نظراً لقرب واد الجوز من البلدة القدمة في القدس.

وخلال السنوات الماضية أرهقت الضرائب الباهظة التي يفرضها الاحتلال على المواطنين كاهل التجار وأصحاب المصالح الصناعية الأمر الذي قلص من عدد المحلات بشكل كبير.

 ويعيش في واد الجوز الذي يقع شرقي القدس المحتلة نحو 15 ألف مواطن وتعد المنطقة الصناعية فيه الوحيدة للفلسطينيين في المدينة وتعتبر مركزًا صناعيًا واقتصاديًا وخاصة في مجال تصليح السيارات، الى جانب التجارة والمطاعم.

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