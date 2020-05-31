سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهًا مهمًا للراغبين بالعودة إلى الضفة

معبر الكرامة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت السفارة الفلسطينية في القاهرة، اليوم الأحد 31 آيار/ مايو 2020، تنويهًا مهمًا بخصوص المواطنين والطلبة الراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية.



وقالت السفارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه بعد التشاور والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة، فقد تم التوصل إلى اتفاق بتسيير رحلات جوية عبر خطوط طيران "إير كايرو" من القاهرة إلى عمّان وتم تحديد سعر مقعد المسافر - كبيراً أو صغيراً- بـ 400 دولاراً أمريكياً .



وأضافت أنه يتحتم على المتقدمين للتسجيل والسفر امتلاك جواز سفر ساري المفعول وهوية الضفة الغربية وبطاقة الجسور الخضراء.



وأشارت السفارة إلى المسافر يلتزم ببرتوكول وزارة الصحة الفلسطينية الذي سيحدد في حينه سواء في الحجر المنزلي أو الصحي.



ونوهت إلى أن المسافر يتحمل تكاليف النقل البري من المطار في الأردن إلى الجسر و من الاستراحة في أريحا الى محافظته.



وتابعت، "كل من يرغب بالعودة إلى الضفة الغربية عليه أن يتوجه لأحد العناوين التالية لشركتي لاكي تورز وجو باص.



وفيما يلي نص بيان السفارة كما وصل:



بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس ، وضمن الجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية المكلفة بملف إجلاء العالقين الفلسطينيين برئاسة معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي ، والتي تضم في عضويتها وزراء النقل والمواصلات، المالية، الصحة، السياحة والآثار، هيئة الشؤون المدنية، هيئة المعابر والحدود، جهاز المخابرات العامة والأمين العام لمجلس الوزراء، تلفت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية عناية السادة المواطنين المتواجدين في مصر والطلبة الدارسين في الجامعات المصرية والراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية، إلى النقاط التالية:



• بعد التشاور والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة، فقد تم التوصل إلى اتفاق بتسيير رحلات جوية عبر خطوط طيران "إير كايرو" من القاهرة إلى عمّان وتم تحديد سعر مقعد المسافر - كبيراً أو صغيراً- ب400 دولاراً أمريكياً .



• يتحتم على المتقدمين للتسجيل والسفر امتلاك جواز سفر ساري المفعول وهوية الضفة الغربية وبطاقة الجسور الخضراء.



• يلتزم المسافر ببرتوكول وزارة الصحة الفلسطينية الذي سيحدد في حينه سواء في الحجر المنزلي أو الصحي.



• يتحمل المسافر تكاليف النقل البري من المطار في الأردن إلى الجسر و من الاستراحة في أريحا الى محافظته.



• كل من يرغب بالعودة إلى الضفة الغربية عليه أن يتوجه لأحد العناوين التالية لشركتي لاكي تورز وجو باص:



شركة لاكي تورز:



36 عبد الخالق ثروت – وسط البلد – هاتف 23908308



116 شارع النزهة – مصر الجديدة – هاتف 26904770



شركة جو باص هاتف 19567



عبد المنعم رياض-3 شارع الجلاء – ميدان عبد المنعم رياض- وسط القاهرة



مدينة نصر 1 – أمام نادي السكة الحديد عمارات الضباط –الأوتستراد



مدينة نصر2- 228 شارع المخيم الدائم الحي السادس



الإسكندرية- سيدي جابر –خلف محطة سيدي جابر-مول الملتقى- بجوار كارفور اكسبريس سموحة



الغردقة- شارع النصر بجوار مستشفى البحر الأحمر والمطافىء القديمة



الزقازيق- منطقة أبو خليل بجوار محل الموبايلات الأوروبي وشرق الدلتا



المنصورة الرئيسي شارع الجيش أمام المحطة الدولية شرق الدلتا



أسيوط – شارع الهلالي مطلع كوبري الهلالي بجوار نقابة التطبيقيين



• بعد اكتمال تسجيل أسماء وحجوزات أسماء الراغبين بالسفر عبر العناوين أعلاه ، يتم استكمال الإجراءات اللوجستية ونشر مواعيد الرحلات.



• نتيجة للأوضاع الراهنة في العالم والناجمة عن تبعات جائحة (كورونا)، فإن قرار أبنائنا الطلبة بالمغادرة يجب أن يخضغ إلى الدراسة والتروّي والتنسيق مع الجامعة لضمان عدم انقاطعه عن الدراسة نتيجة لصعوبات السفر في ظل إغلاق المجال الجوي في العالم ، وعليه، فإن دولة فلسطين غير مسؤولة عن إعادة الطلبة إلى جامعاتهم في حال فتحت أبوابها للدراسة وستكون هذه مسؤولية الطالب لوحده.