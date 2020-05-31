مركزية فتح تؤكد تحمل مسؤولياتها الكاملة خلال المرحلة الخطيرة المقبلة

اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعا لها، اليوم الأحد، في إطار اجتماعاتها المتواصلة في ظل الظروف الدقيقة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني، مؤامرة صفقة القرن، وسياسة الضم الإسرائيلية القائمة على الخرائط الأمريكية.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد ناقشت اللجنة المركزية، سبل وضع آليات لمتابعة تنفيذ قرار القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس الذي عقد بتاريخ 19/5/2020، مؤكدة أن حركة فتح وقيادتها ستستمر بتحمل مسؤولياتها كاملة خلال المرحلة المقبلة الصعبة والخطيرة، وفق جدول أعمال واضح للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته المقدسة.



كما ناقشت مركزية فتح، عدداً من القضايا الداخلية للحركة.