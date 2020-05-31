الهيئة العامة للبترول تعلن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر حزيران

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العامة للبترول، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر حزيران/2020 في كافة محافظات الوطن، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1/6/2020.



وجاءت الاسعار على النحو التالي:



سولار/ 4.69 شيقل للتر



بنزين 95/ 5.11 شيقل للتر



بنزين 98/ 5.91 شيقل للتر



الكاز / 4.69 شيقل للتر



الغاز - اسطوانة 2.5 كيلو غرام/ 12 شيقل



الغاز - اسطوانة 5 كيلو/ 24 شيقل



الغاز - اسطوانة 12 كيلو/ 57 شيقل



الغاز - اسطوانة 48 كيلو/ 228 شيقل



لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات/ 2.44 شيقل



كلغم غاز واصل للعمارات والمؤسسات/ 4.29 شيقل



ودعت الهيئة العامة للبترول، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.