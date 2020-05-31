لإقامة وزارات جديدة.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على تقليص أفقي بميزانيات الوزارات



وقال بيرتس: إن الخطة الحالية تتجاهل القرار بتخصيص 500 مليون شيكل للمصالح التي استمر مستخدَموها في العمل منذ اندلاع الأزمة.





وقد طرح الوزير كاتس الليلة الماضية الحوافز التي سيتلقاها المشغلون، بما في ذلك منحة بمبلغ 7500 شيكل مقابل كل مستخدم يعاد الى العمل.



واتفق وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي مع وزير المالية، يسرائيل كاتس، على تخفيف التقليص في الخارجية من 11 مليون شيكل إلى النصف، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وانتقد رئيس المعارضة، يائير لبيد هذه الخطوة قائلا: "إن الحكومة قررت تحويل نصف مليار شيكل لنفسها بدلا من تحويلها إلى العاطلين عن العمل وأصحاب المصالح الصغيرة أو المستقلين".هذا وتناقش الحكومة اليوم اقتراح وزير الاقتصاد عمير بيرتس تعديل خطة وزير المالية، يسرائيل كاتس بخصوص تقديم الدعم الاقتصادي للمصالح التجارية التي تضررت بسبب ازمة (كورونا).