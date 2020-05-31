السعودية تُسجل أكبر عدد وفيات يومي منذ بدء تفشي (كورونا)





وتم تسجيل 3559 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 62.442 حالة.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت السعودية، اليوم الأحد، تسجيل أكبر عدد وفيات يومي منذ بدء تفشي فيروس (كورونا) المستجد، بالإضافة إلى ارتفاع جديد في الإصابات لليوم الثاني على التوالي.وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧(كورونا)⁩ الجديد، (كوفيد- 19)، فيما تم تسجيل 23 حالة وفاة.