الدفاع المدني يُخمد حريقًا نشب بسيارة وسط قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أخمد طاقم الدفاع المدني، قسم البريج، حريقًا نشب في سيارة نوع (سكودا) صباح اليوم الأحد، بالقرب من دخل المحافظة على طريق صلاح الدين.



وأكدت غرفة العمليات التابعة لجهاز الدفاع المدني بالوسطى، عدم وقوع أي إصابات، نتيجة هذا الحريق، مشيرة إلى أن سببه ماس كهربائي حدث في السيارة.