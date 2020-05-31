صور: الشرطة تضبط (440) كيلو موز فاسد و(30) دجاجة مريضة بمعسكر جباليا





رام الله - دنيا الوطنضبطت دائرة شرطة البلديات في محافظة شمال غزة، بالتعاون مع مفتشي الصحة في بلدية جباليا النزلة، كمية من الفواكه الفاسدة، والدواجن المريضة خلال جولةٍ تفتيشية في سوق معسكر جباليا بالمحافظة.وأكد الرائد مازن الكحلوت، مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة الشمال: "أنه وخلال جولةٍ تفتيشية على الأسواق برفقة مفتشي قسم الصحة في البلدية، تم ضبط كمية تقدر بـ (440) كيلو جرام من الموز الفاسد، يعود للمواطن (م، ح) بالإضافة إلى ضبط (30) دجاجة مريضة، تعود للمواطن (ع، ع) في سوق معسكر جباليا بالمحافظة".وأوضح الكحلوت، أنه تم تحريك دورية من شرطة البلديات برفقة مفتش الصحة إلى المكان، حيث تم إتلاف الكميات المضبوطة في مكب النفايات التابع للبلدية في السوق، حسب الأصول والنظام.تجدر الإشارة إلى أن شرطة البلديات، ترافق موظفي البلدية في تنفيذ مهام متابعة الأسواق اليومية وتنظيمها، وتتابع صلاحية المواد الغذائية في المحال التجارية والأسواق، والكشف عنها للتأكد من صلاحيتها لضمان سلامة المواطنين.