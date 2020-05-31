غزة: ضابط شرطة يُطفئ حريق منزل وينقذ أسرة

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رام الله - دنيا الوطن

قام أحد ضباط شرطة محافظة رفح، بإطفاء حريق وإنقاذ أسرة من موت محقق، وذلك بعد اكتشافه حريقاً في أحد المنازل الواقعة بالقرب من المدرسة، التي يقوم فيها الضابط بتأمين امتحانات الثانوية العامة.



وفي هذا الصدد، ذكر المقدم إبراهيم ضهير، مدير مركز شرطة رفح، أن الرائد إبراهيم أبو جزر من قسم الشكاوى المالية، شاهد دخاناً خفيفاً يخرج من منزل قريب من المدرسة، التي يتولى فيها تأمين امتحانات الثانوية العامة، وعلى الفور، انطلق أبو جزر مسرعاً نحو الشقة، وأخذ يدق على بابها، فلم يُجب أحدا، فقام بمساعدة الجيران بالدخول للمنزل، والتواصل مع الدفاع المدني وإطفاء النار المشتعلة، التي نتجت بفعل ماس كهربائي في سخان المياه.



وبين ضهير، أن أهل الشقة، كانوا نياماً حتى بعد كسر باب الشقة، وأن النار كانت تتمدد والدخان يتسلل إليهم، ولولا لطف الله ثم يقظة الضابط أبو جزر، لحدثت كارثة، وأشاد ضهير بالضابط أبو جزر على يقظته وانتباهه في منع حادث أليم.