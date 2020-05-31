زراعة رفح تُتابع شكوى أحد مربي الدجاج حول أسباب نفوق الدواجن

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رام الله - دنيا الوطن

قامت مديرية الخدمات البيطرية بمحافظة رفح، التابعة لوزارعة الزراعة، بزيارة تفقدية لإحدى مزارع الدجاج اللاحم في منطقة الشوكة برفح، والتي اشتكى صاحبها من نفوق عدد من الطيور في المزرعة لعدة أيام.



وبعد تفقد المزرعة من قبل الأطباء بالمديرية، وتشريح عدد من النافق، تم تحديد المشكلة، ووصف العلاجات المناسبة، وتقديم الإرشادات بالخصوص مع المتابعة.