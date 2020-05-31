عشراوي: سيبقى فيصل الحسيني عنوان القدس الحرة والقيادة الفلسطينية الأصيلة

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د.حنان عشراوي، على أن درب "أمير القدس" ومن سبقوه ولحقوا به من القادة الوطنيين العظام، سيظل منارة لنا ولأجيالنا القادمة، حتى نيل حقوقنا الوطنية المشروعة بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.





وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لرحيل القائد فيصل الحسيني:" لقد كان الحسيني القائد الوطني الثائر، صاحب القامة الوطنية الجمعيّة؛ الرجل المتواضع والدمث والشجاع والمعطاء، عنوان فلسطين ورمزاً من رموزها النضالية، قدم حياته ذوداً عن عدالة قضيتنا ومدينتنا المقدسة وحرية وكرامة شعبنا".





واستذكرت عشراوي مناقب الفارس ومآثره، مؤكدة على أنه نشأ على فكر وطني حر وانغمس بالعمل النضالي منذ نعومة أظافره وأقلق المحتل وقض مضجعه ووهب حياته لفلسطين وشعبها، وأضافت: "حمل راية والده القائد الشهيد عبد القادر الحسيني، وبذل حياته في سبيل حرية فلسطين وحماية مشروعنا الوطني الذي تمثل القدس مركزه وعنوانه، كان عماداً للعمل الشعبي والنضالي في فلسطين عامة والقدس بشكل خاص رسخ الهوية الوطنية الفلسطينية، ودافع عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل".





رام الله - دنيا الوطنوأكدت في ختام بيانها على أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيبقون أوفياء لإرث ونضال القائد الوطني الكبير فيصل الحسيني وسيواجهون جميع المخططات الهدامة، التي تهدف إلى تصفية قضيتنا العادلة، ومحو وجودنا وحقوقنا وهويتنا.