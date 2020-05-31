صور: بيطرة خانيونس تتحفظ على مزرعتين للدجاج اللاحم







رام الله - دنيا الوطنقامت مديرية بيطرة خانيونس، بالتعاون مع المباحث قسم- الأمن الزراعي- بالتحفظ على مزرعتين للدجاج اللاحم في منطقتي القرارة وبني سهيلة، وذلك ضمن حملة ضبط وتنظيم عمليات حقن الدجاج اللاحم من أجل ضمان وصول دجاج لاحم خالٍ من متبقيات الأدوية للمستهلك.يذكر، أن الإدارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قامت قبل عدة أيام، بإطلاع العاملين في حقن الدواجن على التعليمات الخاصة بحقن الدواجن، وضرورة الالتزام بالشروط الموضوعة بها.وتأتي هذه الخطوة المهمة في القطاع الصحي للدواجن؛ لحفظ صحة المستهلك، وتقليل متبقيات الأدوية البيطرية في اللحوم المستهلكة، لا سيما لحوم الدواجن الأكثر تناولاً.