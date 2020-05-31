بالصور: طواقم الإطفاء تخمد حريق مركبتين ومكتباً عقارياً إثر شجار ببلدة حوارة

وأضاف: أن الطاقم أخمد الحريق، ومنع انتشار النيران وعمل على حماية الممتلكات الأخرى، فيما أدى الشجار لمقتل شخصين في البلدة.



وأعلنت الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم، عن مقتل شقيقين وإصابة مواطن ثالث في شجار عائلي، وقع في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.











رام الله - دنيا الوطنأخمدت طواقم الإطفاء التابعة لجهاز الدفاع المدني، حريق مركبتين، ومكتب عقاري، إثر شجار عائلي في بلدة حوارة في نابلس.وقال "الدفاع المدني" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن طوقم الإطفاء في مركز بورين، أخمدت حريق مركبتين ومكتباً عقارياً في بلدة حوارة جنوب نابلس اليوم الأحد.