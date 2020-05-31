"التربية" تُمدد فترة استقبال الطلبات لجائزة صندوق الإنجاز والتميز





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم؛ اليوم، تمديد فترة استقبال الطلبات لجائزة صندوق الإنجاز والتميز- دورة "الإبداع في زمن كورونا" حتى تاريخ 2020/7/1.وذكرت "التربية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه يمكن للمتقدمين الجدد أو الذين لم يثبتوا مبادراتهم بعد من العاملين والطلبة في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث في الضفة بما فيها القدس وغزة والمدارس الفلسطينية خارج الوطن؛ التقدّم من خلال موقع الجائزة www.awardedu.gov.ps، موضحة، أنه وفي حال وجود استفسارات؛ يمكن التواصل مع منسقي الجائزة في المديريات.