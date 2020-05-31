نقابة الصيادين بغزة تصدر تنويهاً "مهماً" بشأن حاملي شهادات الإنقاذ البحري

أصدرت نقابة الصيادين بغزة، اليوم الأحد، تنويهاً بشأن حاملي شهادات الإنقاذ البحري، الذين ستصلهم رسائل من وزارة العمل.



وقالت النقابة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "إلى جميع الإخوة حاملي شهادات الإنقاذ البحري، والذين سوف يصلهم اتصال أو رسائل من وزارة العمل أو الحكم المحلي، بأن أسماءهم اختيرت لتقديم اختبار لبطالة الإنقاذ البحري لهذا العام 2020، عليهم التواجد في مقر نقابة الصيادين في دير البلح الساعة الثامنة صباحاً مصطحبين معهم شهادة الإنقاذ الأصلية، مع صور عنها والهوية الأصلية، وصورة عنها وملابس خاصة للسباحة.





يأتي ذلك لتقديم الاختبار وذلك حسب سكناه في المحافظات، وسيكون نظام الاختبار كالتالي:





محافظات الجنوب (رفح- خانيونس) يوم غد الاثنين 1/6/2020.



محافظات الوسطى يوم الثلاثاء 2/6/2020.





محافظات الشمال وغزة يوم الأربعاء 3/6/2020.

رام الله - دنيا الوطن