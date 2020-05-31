صحة غزة تُصدر التقرير اليومي لمستجدات فيروس (كورونا) بالقطاع







فيما يلي التقرير اليومي المحدث الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد19) (باللغتين العربية والانجليزية)31 أيار/مايو 2020.



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وأشارت إلى أن إجمالي عدد العينات، التي تم فحصها للحالات المشتبهة 9500 عينة، منها 9439 عينة سلبية و61 عينة إيجابية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، عن عدم تسجيلها أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء أي عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدد المصابين لا زال متوقفًا عند61 حالة، منهم 18 حالة تعافتٍ، و42 حالة نشطة، وحالة وفاة واحدة.