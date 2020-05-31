"الأشغال" توقع اتفاقية تقديم خدمات استشارية لطريق سطح مرحبا- كفر عقب- الرام





رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم، مع شركة بيت الهندسة الإستشاري، اتفاقية تقديم خدمات هندسية لطريق سطح مرحبا- كفر عقب- الرام.وتشتمل الاتفاقية على إعداد الدراسات والتصاميم، وإعداد وثائق العطاء للمشروع.وأشار زيارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هذا المشروع، هو بتمويل مشكور من المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، بقيمة 30 ألف دولار تقريباً، بمدة تعاقدية 150 يوماً تقويمياً.