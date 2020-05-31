شؤون فلسطينية

"النجاح" تحصل على اعتماد أول برنامج ماجستير بالإدارة الرياضية في فلسطين

"النجاح" تحصل على اعتماد أول برنامج ماجستير بالإدارة الرياضية في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
حصلت جامعة النجاح الوطنية، على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرنامج ماجستير الإدارة الرياضية، والهادف إلى إعداد كوادر متخصصة تتوفر لديها الخبرة الكاملة والقدرة الكافية في العمل في جميع المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، والتعامل بأسلوب علمي منظم ومتطور في هذا المجال.

يعتبر برنامج الإدارة الرياضية من البرامج الرائدة في فلسطين حيث يعتبر أول برنامج يهتم في الإدارة الرياضية في الجامعات الفلسطينية، وهو البرنامج الثاني في قسم التربية الرياضية التابع لكلية التربية واعداد المعلمين في الجامعة.

يعمل البرنامج على تعزيز إدراك الطلبة لأهمية التربية البدنية، وإكسابهم مهارات تنظيم الفعاليات الرياضية، وإعداد برامج توعوية وثقافية للتعريف بأهمية التربية والتدريب الرياضي، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير العمل الإداري في مختلف المؤسسات الرياضية، ومعالجة المعتقدات الخاطئة حول التربية والإدارة الرياضية.

هذا ويستطيع الطالب بعد تخرجه العمل في القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة كوزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الشباب، ومراكز الصحة واللياقة البدنية، والقطاع الرياضي العسكري، والأندية، واللجنة الأولمبية ومجلس الشباب الأعلى.

يأتي طرح هذا البرنامج ضمن إطار رؤية الجامعة المتمثلة في توفير البرامج النادرة والمميزة وفق حاجة المجتمع الفلسطيني، وبناء واعداد كادر علمي ومهني يتناسب مع متطلبات التقدم العلمي، تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يتكون من 36 ساعة دراسية معتمدة.

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