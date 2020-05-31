عاجل

  • صحة غزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع

  • صحة غزة: لم يتم إجراء أي عينة جديدة لـ(كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" تحمل الاحتلال المسؤولية عن الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر

"النضال الشعبي" تحمل الاحتلال المسؤولية عن الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر
رام الله - دنيا الوطن
حملت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة جنين حكومة الاحتلال وإدارة مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع  الصحي للأسير الفلسطيني المناضل كمال أبو وعر من بلدة قباطية والمحكوم عليه في محاكم الاحتلال بالسجن الفعلي 6 مؤبدات و50 عاماً والذي يعاني من مرض السرطان نتيجة ورم في الحنجرة وخضوعه للعديد من جلسات العلاج الكيماوي ، في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الاهمال الطبي المتعمد الذي ينتهجه الاحتلال ضد الاسرى.

وأكدت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإهمال الطبي بات السياسة القائمة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين كأسلوب من أساليب التعذيب غير القانونية المخالفة لاتفاقية جنيف والتي يعاقب عليها القانون الدولي.

وأوضحت أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين ، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية، لطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية وزيارة مختلف السجون للإطلاع على خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.

وناشدت المجتمع الدولي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان التدخل لوقف ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال وإنقاذ حياة الأسرى الذين مازالوا حتى اللحظة يعانون من القمع والتعذيب والعزل الانفرادي في سجون الاحتلال.

وأكدت الجبهة على ضرورة وضع قضية الأسير أبو وعر والأسرى المرضى في سجون الاحتلال على رأس سلم الأولويات الوطنية وفضح الانتهاكات الاحتلالية بحق الأسرى المرضى ودعوة المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على حكومة الاحتلال وما تسمى مصلحة السجون الإسرائيلية، من أجل إطلاق سراح الأسير المريض أبو وعر وضمان متابعة علاجه خارج معتقلات وسجون والتي هي مدافن للإحياء وتمارس فيها أبشع أشكال وأساليب التعذيب والقهر الجسدي والنفسي بحق أسرى الحرية.

ودعت الجبهة  إلى أهمية تحرك الشارع الفلسطيني إلى جانب كافة القوى والفعاليات والمؤسسات بتحركات شعبية وجماهيرية داعمة لنضال الحركة الأسيرة ،وأن تبقى قضية الأسرى قضية حيّة في الوجدان الشعبي تقديراً لنضالات وبطولات وصمود الأسرى الذين يناضلون من اجل تحقيق الحرية الناجزة لشعبهم الفلسطيني.



أخبار ذات صلة

صحة غزة تُصدر التقرير اليومي لمستجدات فيروس (كورونا) بالقطاع

صحة غزة تُصدر التقرير اليومي لمستجدات فيروس (كورونا) بالقطاع

&#34;النجاح&#34; تحصل على اعتماد أول برنامج ماجستير بالإدارة الرياضية في فلسطين

"النجاح" تحصل على اعتماد أول برنامج ماجستير بالإدارة الرياضية في فلسطين

مركز &#34;شمس&#34; يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

مركز "شمس" يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

مطالبات لتمكين طلاب (عزون) في قلقيلية من تقديم امتحانات التوجيهي

مطالبات لتمكين طلاب (عزون) في قلقيلية من تقديم امتحانات التوجيهي

إعلان موعد صرف رواتب المتقاعدين بغزة

إعلان موعد صرف رواتب المتقاعدين بغزة

مركز حقوقي يدين استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

مركز حقوقي يدين استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

&#34;حماية&#34; يُطالب بإدانة جريمة إعدام الحلاق والعمل على ضمان مُحاسبة المجرمين

"حماية" يُطالب بإدانة جريمة إعدام الحلاق والعمل على ضمان مُحاسبة المجرمين

هيئة الأسرى: جهود على عدة مستويات للإفراج عن الأسير كمال أبو وعر

هيئة الأسرى: جهود على عدة مستويات للإفراج عن الأسير كمال أبو وعر

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

&#34;النجاح&#34; تحصل على اعتماد أول برنامج ماجستير بالإدارة الرياضية في فلسطين

"النجاح" تحصل على اعتماد أول برنامج ماجستير بالإدارة الرياضية في فلسطين

&#34;النضال الشعبي&#34; تحمل الاحتلال المسؤولية عن الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر

"النضال الشعبي" تحمل الاحتلال المسؤولية عن الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر

مركز &#34;شمس&#34; يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

مركز "شمس" يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

مركز حقوقي يدين استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

مركز حقوقي يدين استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

&#34;حماية&#34; يُطالب بإدانة جريمة إعدام الحلاق والعمل على ضمان مُحاسبة المجرمين

"حماية" يُطالب بإدانة جريمة إعدام الحلاق والعمل على ضمان مُحاسبة المجرمين

هيئة الأسرى: جهود على عدة مستويات للإفراج عن الأسير كمال أبو وعر

هيئة الأسرى: جهود على عدة مستويات للإفراج عن الأسير كمال أبو وعر

جبارين يُحذّر من استغلال الاحتلال لسؤال الجنائية للسلطة بشأن التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل

جبارين يُحذّر من استغلال الاحتلال لسؤال الجنائية للسلطة بشأن التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل

اجتماع ومهرجان في نابلس دعماً لقرارات القيادة ورفضاً للتعامل مع الاحتلال

اجتماع ومهرجان في نابلس دعماً لقرارات القيادة ورفضاً للتعامل مع الاحتلال

منوعات

الفن العربي يخسر نجماً ثانياً بعد حسن حسني

الفن العربي يخسر نجماً ثانياً بعد حسن حسني

للمرة الثانية.. انفصال تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي

للمرة الثانية.. انفصال تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي

شيرين عبد الوهاب تثير التساؤلات بوزنها الزائد فى أحدث إطلالة

شيرين عبد الوهاب تثير التساؤلات بوزنها الزائد فى أحدث إطلالة

عبير صبري تتسبب في مقاضاة إيناس الدغيدي

عبير صبري تتسبب في مقاضاة إيناس الدغيدي

أحدث ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة في منتجعهم الخاص

أحدث ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة في منتجعهم الخاص

وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

تشييع جنازة حسن حسني بـ &#34;الكمامات&#34; وسط غياب لافت للفنانين

تشييع جنازة حسن حسني بـ "الكمامات" وسط غياب لافت للفنانين

مطرب سوداني يثير الجدل بتغغير &#34;لون بشرته&#34;

مطرب سوداني يثير الجدل بتغغير "لون بشرته"

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

عربي

مقتل ستة أشخاص بانفجار قرب العاصمة الصومالية

مقتل ستة أشخاص بانفجار قرب العاصمة الصومالية

الجيش المصري يُعلن عن مقتل 19 إرهابياً في سيناء

الجيش المصري يُعلن عن مقتل 19 إرهابياً في سيناء

مصر: عودة الحيوية شيئاً فشيئاً إلى الفنادق السياحية

مصر: عودة الحيوية شيئاً فشيئاً إلى الفنادق السياحية

أمريكا تدرس إرسال وحدة تدريب لتونس.. فهل لها مهام عسكرية قتالية؟

أمريكا تدرس إرسال وحدة تدريب لتونس.. فهل لها مهام عسكرية قتالية؟