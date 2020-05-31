إعلان موعد صرف رواتب المتقاعدين بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، اليوم الأحد، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أيار/ مايو 2020، وذلك غداً الاثنين 1حزيران/ يونيو 2020.
وأفادت المالية في تصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية، أن الصرف سيتم في كافة فروع بنك البريد، وبنكي الوطني والإنتاج.
أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، اليوم الأحد، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أيار/ مايو 2020، وذلك غداً الاثنين 1حزيران/ يونيو 2020.
وأفادت المالية في تصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية، أن الصرف سيتم في كافة فروع بنك البريد، وبنكي الوطني والإنتاج.
التعليقات