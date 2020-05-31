إعلان موعد صرف رواتب المتقاعدين بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، اليوم الأحد، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أيار/ مايو 2020، وذلك غداً الاثنين 1حزيران/ يونيو 2020.



وأفادت المالية في تصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية، أن الصرف سيتم في كافة فروع بنك البريد، وبنكي الوطني والإنتاج.