عاجل

  • صحة غزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع

  • صحة غزة: لم يتم إجراء أي عينة جديدة لـ(كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

"حماية" يُطالب بإدانة جريمة إعدام الحلاق والعمل على ضمان مُحاسبة المجرمين

"حماية" يُطالب بإدانة جريمة إعدام الحلاق والعمل على ضمان مُحاسبة المجرمين
إياد الحلاق
رام الله - دنيا الوطن
وجه مركز (حماية) لحقوق الإنسان، رسالة لكل من: المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باتشيليت خيريا، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، السيدة كاتالينا ديفانداس أغيلار، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، السيد كريستوف هينز، أطلعهم من خلالها على جريمة إعدام مواطن فلسطين من ذوي
الاحتياجات الخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وذكر المركز في رسالته، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أقدمت صباح أمس السبت، الموافق 30/05/2020 على إطلاق 8  رصاصات وبشكل متعمد تجاه المواطن إياد خيري روحي الحلاق (32 عاماً) من ذوي الاحتياجات الخاصة،  خلال تواجده بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وبين المركز، أن شرطة الاحتلال، تركت المواطن الحلاق، ينزف على الأرض، ومنعت الاقتراب منه حتى فارق الحياة.

وأوضح المركز في رسالته، أن جريمة إعدام الشاب الحلاق، هي جزء من ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين عموماً و ذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص، مذكراً بأن قوات الاحتلال، قتلت العشرات منهم دون اعتبار لحالتهم ووضعهم.

وأشار المركز إلى أن سلوك جنود الاحتلال، يثبت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منحت جنودها الغطاء والحماية، مما يجعلهم
يستسهلون عمليات القتل دون أي مبرر، أو احترام للاتفاقيات الدولية، لاسيما تلك التي تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المركز في رسالته، أن سلوك جنود شرطة الاحتلال الذي أدى لمقتل المواطن الحلاق،  يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويرقى لمستوى  الجرائم الدولية، وطالب المركز في ختام رسالته بإدانة جريمة قتل المواطن الحلاق والعمل على ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاسبة قيادات سلطات الاحتلال المسؤولين عن إصدار أوامر إطلاق النار تجاه المدنيين، بزعم الاشتباه بهم في الأراضي المحتلة.

كما وطالب المركز، بدعوة الأمم المتحدة؛ لتشكيل لجنة تقصي حقائق، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية عموماً، وفي مدينة القدس على وجه الخصوص؛ للوقوف على الآثار التي خلفتها سياسة سلطات الاحتلال العنصري.

أخبار ذات صلة

صحة غزة تُصدر التقرير اليومي لمستجدات فيروس (كورونا) بالقطاع

صحة غزة تُصدر التقرير اليومي لمستجدات فيروس (كورونا) بالقطاع

&#34;النجاح&#34; تحصل على اعتماد أول برنامج ماجستير بالإدارة الرياضية في فلسطين

"النجاح" تحصل على اعتماد أول برنامج ماجستير بالإدارة الرياضية في فلسطين

&#34;النضال الشعبي&#34; تحمل الاحتلال المسؤولية عن الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر

"النضال الشعبي" تحمل الاحتلال المسؤولية عن الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر

مركز &#34;شمس&#34; يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

مركز "شمس" يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

مطالبات لتمكين طلاب (عزون) في قلقيلية من تقديم امتحانات التوجيهي

مطالبات لتمكين طلاب (عزون) في قلقيلية من تقديم امتحانات التوجيهي

إعلان موعد صرف رواتب المتقاعدين بغزة

إعلان موعد صرف رواتب المتقاعدين بغزة

مركز حقوقي يدين استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

مركز حقوقي يدين استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

هيئة الأسرى: جهود على عدة مستويات للإفراج عن الأسير كمال أبو وعر

هيئة الأسرى: جهود على عدة مستويات للإفراج عن الأسير كمال أبو وعر

التعليقات

الدنيا حكايات

أضواء مطار بن غوريون

أضواء مطار بن غوريون

شؤون فلسطينية

&#34;النجاح&#34; تحصل على اعتماد أول برنامج ماجستير بالإدارة الرياضية في فلسطين

"النجاح" تحصل على اعتماد أول برنامج ماجستير بالإدارة الرياضية في فلسطين

&#34;النضال الشعبي&#34; تحمل الاحتلال المسؤولية عن الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر

"النضال الشعبي" تحمل الاحتلال المسؤولية عن الوضع الصحي للأسير كمال أبو وعر

مركز &#34;شمس&#34; يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

مركز "شمس" يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

مركز حقوقي يدين استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

مركز حقوقي يدين استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

&#34;حماية&#34; يُطالب بإدانة جريمة إعدام الحلاق والعمل على ضمان مُحاسبة المجرمين

"حماية" يُطالب بإدانة جريمة إعدام الحلاق والعمل على ضمان مُحاسبة المجرمين

هيئة الأسرى: جهود على عدة مستويات للإفراج عن الأسير كمال أبو وعر

هيئة الأسرى: جهود على عدة مستويات للإفراج عن الأسير كمال أبو وعر

جبارين يُحذّر من استغلال الاحتلال لسؤال الجنائية للسلطة بشأن التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل

جبارين يُحذّر من استغلال الاحتلال لسؤال الجنائية للسلطة بشأن التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل

اجتماع ومهرجان في نابلس دعماً لقرارات القيادة ورفضاً للتعامل مع الاحتلال

اجتماع ومهرجان في نابلس دعماً لقرارات القيادة ورفضاً للتعامل مع الاحتلال

منوعات

الفن العربي يخسر نجماً ثانياً بعد حسن حسني

الفن العربي يخسر نجماً ثانياً بعد حسن حسني

للمرة الثانية.. انفصال تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي

للمرة الثانية.. انفصال تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي

شيرين عبد الوهاب تثير التساؤلات بوزنها الزائد فى أحدث إطلالة

شيرين عبد الوهاب تثير التساؤلات بوزنها الزائد فى أحدث إطلالة

عبير صبري تتسبب في مقاضاة إيناس الدغيدي

عبير صبري تتسبب في مقاضاة إيناس الدغيدي

أحدث ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة في منتجعهم الخاص

أحدث ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة في منتجعهم الخاص

وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

تشييع جنازة حسن حسني بـ &#34;الكمامات&#34; وسط غياب لافت للفنانين

تشييع جنازة حسن حسني بـ "الكمامات" وسط غياب لافت للفنانين

مطرب سوداني يثير الجدل بتغغير &#34;لون بشرته&#34;

مطرب سوداني يثير الجدل بتغغير "لون بشرته"

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسن حسني

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

كيف ودع نجوم الفن حسن حسني؟

عربي

مقتل ستة أشخاص بانفجار قرب العاصمة الصومالية

مقتل ستة أشخاص بانفجار قرب العاصمة الصومالية

الجيش المصري يُعلن عن مقتل 19 إرهابياً في سيناء

الجيش المصري يُعلن عن مقتل 19 إرهابياً في سيناء

مصر: عودة الحيوية شيئاً فشيئاً إلى الفنادق السياحية

مصر: عودة الحيوية شيئاً فشيئاً إلى الفنادق السياحية

أمريكا تدرس إرسال وحدة تدريب لتونس.. فهل لها مهام عسكرية قتالية؟

أمريكا تدرس إرسال وحدة تدريب لتونس.. فهل لها مهام عسكرية قتالية؟