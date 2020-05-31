هيئة الأسرى: جهود على عدة مستويات للإفراج عن الأسير كمال أبو وعر

وأوضح عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن الأسير أبو وعر يعاني من وضع صحي صعب للغاية، نظراً لوجود كتل سرطانية في حنجرته، الأمر الذي أدى إلى صعوبة في النطق والعلاج الاشعاعي لم يجدٍ نفعاً معه، مشيراً إلى أن هنالك عدداً من الأسرى يعانون من وضع صحي صعب، نتيجة سياسية الإهمال الطبي المتعمد، من قبل إدارة السجون وسلطات الاحتلال.



وفي سياق متصل، قال عبد ربه: إن الأسير سامي الجنازرة، دخل اليوم أسبوعه الثالث في إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقاله الإداري، مبيناً أنه حتى اللحظة، لم يسمح لمحامي الهيئة ومندوب الصليب الأحمر برؤيته، والتواصل معه.



ونوه عبد ربه، إلى أن قضية إضراب الأسرى عن الطعام، تعود للواجهة من جديد، خاصة في قضية مواجهة سياسية الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى، والذي يطال حوالي 400 أسير، مشيراً إلى أن وقفة ستنظم اليوم، أمام مقر الصليب الأحمر في جنين؛ للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبدربه: إن هنالك جهوداً وتحركات عدة، تبذل للضغط على سلطات الاحتلال؛ لتوفير العلاج الطبي، للأسير كمال أبو وعر من جنين.