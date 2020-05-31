جبارين يُحذّر من استغلال الاحتلال لسؤال الجنائية للسلطة بشأن التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل

مدير مؤسسة الحق عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية شعوان جبارين

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رام الله - دنيا الوطن

حذر مدير مؤسسة (الحق) عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع

الجنائية الدولية، شعوان جبارين، من استغلال حكومة الاحتلال لسؤال المحكمة الجنائية الدولية للسلطة الوطنية، بشأن التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال؛ لتستمر في جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا، مؤكداً في السياق استمرار المواجهة على كل المستويات، بما فيها القانونية ضد هذه الجرائم.



وأضاف جبارين في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أنه كان متوقعاً اليوم أو غداً، أن يكون قرار الغرفة الابتدائية في الجنائية، بشأن ولاية المحكمة على أراضي دولة فلسطين، معرباً عن استغرابه من السؤال الجديد الذي اعتبره مقلقاً، ويحمل بعداً سياسياً، ما سيؤجل الأمور إلى تموز/ يوليو المقبل.



وأشار إلى أن القيادة الآن بصدد التحضير للرد على سؤال المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، متوقعاً أن يكون الرد جاهزاً قبل الموعد الذي حددته المحكمة في العاشر من الشهر المقبل.



وشدد جبارين على أن تقاعس المجتمع الدولي، وعربدة الولايات المتحدة الأمريكية، وتشجيعها لدولة الاحتلال، يدفع الأخيرة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، مطالبا الجنائية الدولية بالاسراع بفتح تحقيق في الملفات المقدمة لها.