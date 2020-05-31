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شؤون فلسطينية

اجتماع ومهرجان في نابلس دعماً لقرارات القيادة ورفضاً للتعامل مع الاحتلال

اجتماع ومهرجان في نابلس دعماً لقرارات القيادة ورفضاً للتعامل مع الاحتلال
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال منسق القوى والفصائل الوطنية في نابلس، نصر أبو جيش: إن الفصائل، تعقد يوم غد الاثنين، اجتماعاً في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، للتأكيد على رفض التعامل مع الاحتلال.

وأضاف أبو جيش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، أن الاجتماع، سيضم كافة شرائح المجتمع من نقابات واتحادات، ومجالس قروية، وغرف تجارية، ومؤسسات المجتمع المحلي.

ولفت إلى أن مهرجاناً سينظم يوم الثلاثاء المقبل، وسط مدينة نابلس، لدعم قرارات القيادة الوطنية، وتضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المضربين عن الطعام.

وأوضح أبو جيش، أنه سيتم تشكيل لجان في ريف محافظة نابلس؛ لمساندة الأمن الفلسطيني، كما سيتم الاتفاق مع المجالس القروية؛ لوضع برنامج وطني، لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والتصدي لعملية ضم أجزاء من الضفة والأغوار.

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